Tutto pronto per l'Olbia Tattoo Show dal 19 al 23 luglio con gli eventi clou di Mahmood e Subsonica

- La splendida cornice del Golfo di Olbia accoglierà circa 100 tatuatori nazionali ed internazionali, tra i quali spiccano nomi importanti a livello mondiale e una serie di eventi che animeranno le serate del Molo Brin per un divertimento rivolto ad un pubblico ampio e gratuito per tutti. La Tatto Convention di Olbia è di fatto diventata in pochissimo tempo una delle più ambite del panorama nazionale, grazie al connubio tra tatuaggi, moto e spettacoli che creano una manifestazione unica nel suo genere. Un appuntamento che, con gli importanti nomi della scena tattoo e il grande concerto di domenica 21 luglio, con Mahmood e Subsonica sul palco allestito per l'occasione, garantirà un grande intrattenimento e sarà un importante strumento di promozione turistica per la città, grazie alla eco mediatica che sarà in grado di diffondere».Un grande evento che richiede un grande impegno organizzativo, che coinvolge tanti operatori del nostro territorio creando una ricaduta positiva ricadute a livello occupazionale.Tatuaggi e musica, quindi, con grandi nomi italiani, nuove proposte e spettacolari djset, e ancora area food, fuochi d'artificio, mostre ed esposizioni.La manifestazione prenderà il via venerdì 19 luglio alle 15, quando si apriranno le porte del Museo Archeologico che ospiterà gli 84 stand di tattooer che saranno all'opera fino alle 2 di notte per tutti i giorni della convention. Una grande attrattiva non solo per gli appassionati, che potranno scegliere gli artisti per realizzare delle vere e proprie opere d'arte sul proprio corpo, ma anche curiosi che potranno passeggiare liberamente tra gli stand che verranno allestiti al piano terra del Museo Archeologico. Si potrà così assistere alle avvincenti gare per le migliori realizzazioni di tattoo in loco, ammirare artisti di fama internazionale, tra cui spicca Reese Hilburn, tattooer americana star del TV Show Tatuaggi da incubo, Victor Peralta e sua moglie Gabriela, coppia che detiene il Guinnes per il maggior numero di modificazioni corporee che esibiranno i loro corpi tatuati per più del 70%, il grande maestro del tatuaggio italiano Gianmaurizio Fercioni e tanti altri. Stili e tecniche differenti, tradizione e cultura del tatuaggio, anche grazie alla mostra “Il tatuaggio tradizionale in Birmania”, presentato dall'Associazione Stigmata, che racconta il potere magico del tatuaggio per i birmani attraverso strumenti tradizionali, illustrazioni e documenti raccolti dal Museo Fercioni.Non solo tattoo, però. Nell'aerea antistante il Museo sarà allestita la zona food e ristoro, con un palco che ospiterà musica e dj set tutte le sere, e lo spettacolare “Muro della Morte”, un nome altisonante per uno spettacolo divertente e assolutamente sicuro che trae le sue origini negli Stati Uniti nei primi del '900, e vede dei motociclisti/acrobati sfrecciare all'interno di una sorta di botte sulle pareti verticali.A incorniciare l'apertura dell'Olbia Tattoo Show, il 19 luglio ci saranno spettacolari fuochi d'artificio che partiranno dal mare per illuminare il cielo della città, e poi musica con gli Anestetica.Sabato 20 luglio ad esibirsi sarà Francesco Piu con il suo trio e i Second Youth, per poi proseguire con i dj set di DJ Uovo e i Pasta Boys.Il grande show è previsto per domenica 21 luglio, quando, dopo l'apertura del giovanissimo olbiese Take1 nell'area food, si accenderanno le luci del grande palco allestito nell'area del molo Brin, per il concerto di Mahmood e Subsonica. Cantautore da record il primo, vincitore di Sanremo e secondo ai prestigiosi Eurovision, con video che superano i 100 milioni di visualizzazioni, band elettro rock italiana la seconda, vent'anni di carriera alle spalle, successi indelebili e un nuovo disco, “8”, che presenteranno ad Olbia.A continuare la serata sarà poi DJ Aniram, giovane produttrice musicale italiana, amatissima dal popolo della notte.Lunedì 22 luglio sul palco dell'area food saliranno Nanni Groove con il suo trio e Luca Martelli con Ride Gorilla, lo spettacolo elettropunk che il batterista di Litfiba, Giorgio Canali & Rossofuoco e Mezzosangue sta portando con grande successo in giro per l'Europa.Ancora musica il 23 luglio con la serata Nuovo Parco degli storici DJ Olbiesi.Di seguito il dettaglio della manifestazione con orari:Venerdì 19 luglioOre 15:00 Apertura Mostra “Il tatuaggio tradizionale in Birmania”Dalle 15:00 alle 02:00 Apertura area museale Tattoo, visite e realizzazione tatuaggiDalle 16:00 alle 3:00 Area FoodDalle 19.00 alle 22.00 Esibizioni attrazione Muro Della MorteDalle 22.00 Fuochi D'artificioDalle 22.00 alle 23.00 Concerto AnesteticaDalle 23.00 DJ setSabato 20 LuglioOre 15:00 Apertura Mostra “Il tatuaggio tradizionale in Birmania”Dalle 15:00 alle 02:00 Apertura area museale Tattoo, visite e realizzazione tatuaggiDalle 16:00 alle 3:00 Area FoodDalle 19.00 alle 22.00 Esibizioni attrazione Muro Della MorteDalle 21.00 alle 22.00 Concerto Francesco Piu TrioDalle 22.00 alle 23.00 Concerto Second YouthDalle 23.00 DJ Uovo + Pasta BoysDomenica 21 luglioOre 15:00 Apertura Mostra “Il tatuaggio tradizionale in Birmania”Dalle 15:00 alle 02:00 Apertura area museale Tattoo, visite e realizzazione tatuaggiDalle 16:00 alle 3:00 Area FoodDalle 19.00 alle 22.00 Esibizioni attrazione Muro Della MorteDalle 21.00 alle 22.00 Concerto Take 1Dalle 22.00 alle 00.30 Concerto Mahmood - SubsonicaDalle 00.30 DJ AniramLunedì 22 luglioOre 15:00 Apertura Mostra “Il tatuaggio tradizionale in Birmania”Dalle 15:00 alle 22:00 Apertura area museale Tattoo, visite e realizzazione tatuaggiDalle 16:00 alle 3:00 Area FoodDalle 19.00 alle 22.00 Esibizioni attrazione Muro Della MorteDalle 21.00 alle 22.00 Concerto Nanni Groove TrioDalle 22.00 alle 23.00 Concerto - Luca Martelli Ride Gorilla (Batterista Litfiba)Dalle 23.00 DJMartedì 23 luglioDalle 16.00 alle 2.00 Apertura Area FoodDalle 22.00 alle 2.00 Serata Nuovo Parco