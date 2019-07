Martedì 9 luglio tour gastronomico a Santa Teresa Gallura con Corrado Trevisan

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’appuntamento è organizzato dalla cooperativa Cooltour Gallura nell’ambito della rassegna “I monumenti incontrano la lettura”. La birra, intesa come alimento e non solo come bevanda, sarà tema e oggetto di letture di ricette e degustazioni itineranti nei locali più rinomati del porto di Santa Teresa. Il percorso si svolgerà in compagnia di Corrado Trevisan, nome molto affermato della gastronomia italiana. Trevisan ha pubblicato due volumi: “ABC di cucina per bambini” e “In cucina… a Tutta Birra” per Pacini Fazi Editore.Ciascun locale coinvolto ha preparato alcune ricette contenute nel libro “In cucina… a tutta birra” e Trevisan illustrerà i vari piatti. L’appuntamento, pertanto, consentirà di valorizzare la versatilità della birra quale ingrediente preziosissimo in cucina: inoltre, si potranno degustare alcune delle migliori marche della bevanda. Stefania Simula, della cooperativa Cooltour Gallura, spiega: “La nostra rassegna è giunta alla quinta edizione, questa è la prima volta che coinvolgiamo il porto di Santa Teresa. Sarà un bellissimo percorso, che faremo insieme all’autore e alle persone che vorranno unirsi a noi”.L’appuntamento è inserito nella rassegna letteraria itinerante “I monumenti incontrano la lettura” e fa parte anche del cartellone degli eventi estivi “Appuntamenti al porto” realizzato dalla Cooperativa La Beddula di Santa Teresa.La rassegna itinerante “I monumenti incontrano la lettura” (giunta alla sua ottava edizione è sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e dai Comuni di Santa Teresa Gallura, Aggius e Aglientu.