Domani sera a Olbia lo spettacolo di e con Pino Petruzzelli dal titolo Natura & Arte

Mercoledi 10 luglio alle ore 21 piazza Dionigi Panedda la Rassegna propone lo spettacolo di e con Pino Petruzzelli dal titolo Natura & Arte. "Avrei tanto voluto fare uno spettacolo sulle più belle pagine legate alla natura che avevo letto. Così un giorno raccolsi tutti quegli scritti e li misi in una scatola.Avrei tanto voluto fare uno spettacolo sulle più belle opere d’arte legate alla natura che mi avevano emozionato. Così un giorno raccolsi le fotografie di quei quadri e le misi in una scatola. Avrei tanto voluto fare uno spettacolo sulle più belle musiche legate alla natura che avevo sentito. Così un giorno raccolsi i cd di tutte quelle musiche e li misi in una scatola.Il mese scorso, per caso, l’occhio mi cadde sull’ultimo piano dello scaffale della mia libreria. Rividi quelle tre scatole. Le tirai giù. Le aprii e senza neanche accorgermene mi trovai immerso nella natura attraverso le parole, le musiche e i dipinti dei più grandi artisti. Sotto una silenziosa luna passeggiai ascoltando storie di vita nelle Alpi e nei boschi. Tra le note delle quattro stagioni ascoltai storie di montagne e di piccoli borghi ancora vivi.Contadini in siesta mi raccontarono storie di vini, di olio, di formaggi e di carne.Vecchi marinai e giovani contadini, in un dialogo tra vento e mare, mi fecero strada nel loro mondo. Così, oggi, ho deciso di condividere con i miei spettatori questo straordinario patrimonio.Partire insieme per un viaggio capace di unire la bellezza e la forza della natura alla bellezza e alla forza dell’arte.Botticelli, Messner, Debussy, Rigoni Stern, Cognetti, Vivaldi, Leopradi, Hemingway, Olmi Goethe, Van Gogh, Pessoa, Biamonti, Soldati, Rumiz, Thoreau, London, Pissarro, Corona, Calvino, Walser, Petruzzelli, Matvejevic, Melville, Friedrich, Beethoven".