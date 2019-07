Giovedì ad Arzachena tributo a Fabrizio De Andrè e diretta su Radio Olbia Web

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Giovedì 11 luglio appuntamento in piazza Risorgimento ad Arzachena per la sagra della “suppa cuata” (zuppa gallurese). Si inizia dalle ore 18 con il mercatino del manifatturiero e degli hobbisti per poi proseguire alle 20 con l'inizio della Sagra della “suppa cuata”. L'appuntamento clou è previsto alle 21.30 con il tributo al cantante Fabrizio De Andrè a cura della band “Banditi e Campioni”. L'evento sarà seguito in diretta da Rita Nurra su Radio Olbia Web. Arzachena vuole ricordare il grande artista, scomparso venti anni fa, che ha dato lustro alla terra di Gallura. Per questa edizione, la Pro Loco di Arzachena aderisce al progetto “La Sagra di Qualità” dell’Unione Pro Loco d’Italia che, oltre a promuovere e valorizzare il territorio, difende l’ambiente, sostenendo la “Sagra Ecocompatibile”, utilizzando piatti, posate e bicchieri biodegradabili.