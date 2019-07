Convocato per questo pomeriggio il Consiglio Comunale di Olbia, ecco i punti all'ordine del giorno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Convocato per questo pomeriggio il Consiglio Comunale presso la sede delle adunanze consiliari a Poltu Quadu alle 18.30. Ecco i punti all’ordine del giorno:1) POR FSE 2014/2020 Asse III Istruzione e Formazione Obiettivo Tematico: 10 Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente Priorità d'investimento: 10iv) migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e formazione, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro Obiettivo specifico: 10.6: qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica Azione: 10.6.1: Interventi qualificanti della filiera istruzione - formazione tecnica professionale iniziale e superioreAvviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti tecnici superiori (ITS) e per il finanziamento dei relativi percorsi formativi. Impegno del Comune di Olbia ad aderire alla costituenda Fondazione ITS.