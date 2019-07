Giovane di 27 anni annegato a San Teodoro, forse colto da un malore in mare

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Forse è stato colto da un malore. Un giovane di 27 anni, Gianluca Mossa, è morto stamane in mare a San Teodoro sulla spiaggia Isuledda. L’episodio si è verificato all’alba, intorno alle 5 mentre il giovane stava pescando. Il 27enne si è tuffato in mare ed è annegato L’esame autoptico chiarirà le cause del decesso. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per salvare la vita al ragazzo.