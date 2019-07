Domani sera nuovo appuntamento di "Olbia sotto le stelle"

OLBIA. A grande richiesta ritorna anche quest’anno la Rassegna Culturale “Olbia sotto le Stelle”. Dopo la serata inaugurale di giovedì 11 con il concerto del coro Città di Olbia sarà la volta di un incontro e dibattito con il Prof. Luigi Antolini, dirigente scolastico del Liceo Scientifico L.Mossa di Olbia. L’evento si terrà domani alle 21 nel piazzale della chiesa di San Ponziano . A moderare tutti gli incontri ci sarà il brillante avvocato olbiese, Alessio Cicoria. La rassegna è promossa dai salesiani che hanno immaginato quattro occasioni culturali per creare motivo di incontro e confronto su temi di grande attualità: famiglia, scuola, ambiente e giustizia.







L’appuntamento clou è previsto per giovedì 25 con Augusto Navone che parlerà de “La Meraviglia e la fragilità dell’Area marina di Tavolara”. Il tutto supportato da immagini, video e dibattito finale. La serata conclusiva, giovedì 1°agosto, è invece affidata all’avvocato Mario Delitala che parlerà di “Giustizia: punizione e rieducazione”. Una bella occasione di confronto dunque in uno spazio suggestivo come quello del sagrato della nuova Chiesa di San Ponziano a Poltu Cuadu.

