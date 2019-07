Olbia, assistenza scolastica specialistica per i disabili: aperti i termini per le domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

a favore degli alunni portatori di handicap, certificati con handicap gravissimo ai sensi della L. n. 104/92, residenti nel territorio Comunale e frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado della Città di Olbia, relativamente all’anno scolastico 2019/2020.Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 di venerdì 30 agosto 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune via Garibaldi.Il modello di domanda sarà disponibile presso:Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta Center- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.§ Servizio Informacittà – Località Molo Brin- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante,- dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18.- Presso il Centro per la Disabilità Globale in via Vela n. 28.sul portale del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.itPer ulteriori informazioni in merito, è necessario contattare la Dott.ssa Pietrina Meloni al seguente recapito telefonico : 0789/52033; o il Front Office al numero 0789/52172.