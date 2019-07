Accesso gratuito per i disabili al Jova Beach Party domani a Olbia, ecco le informazioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le persone con disabilità potranno partecipare gratuitamente al Jova Beach Party. Sul sito Trident Music, https://www.tridentmusic.it/news/jova-beach-party-informazioni-utili.html , che gestisce l’evento Jova Beach Tour, sono reperibili tutte le informazioni necessarie. Per quanto riguarda la logistica, è stata predisposta un’area per la sosta dedicata ai veicoli delle persone con disabilità. Per raggiungere l’area concerto, si consiglia di utilizzare gli accessi di ingressi di accessi al porto utilizzando quelli previsti nelle sopraelevate nord e sud.