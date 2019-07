Incontro sonoro tra Time in Jazz e Pedras e Sonus sulle navi gialle

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il prossimo 7 agosto, da Livorno salperà una nave carica di musicisti, suoni, sorrisi, allegria e condivisione. Clarinetti, trombe, tromboni, tastiere, sax, percussioni, flauti e anche conchiglie stupiranno i fortunati passeggeri della Mega Express Two, in partenza alle ore 10.30. Un incontro musicale esclusivo, un debutto d’eccezione e l’inizio di una collaborazione tra due straordinari Festival sardi: il Festival Internazionale Time in Jazz, giunto alla 32° edizione e il Pedras et Sonus – Jazz Festival Parte Montis, al suo secondo anno.“Sarà un incontro sonoro in mezzo al mare, un concerto all’interno della nave che è simbolo di fratellanza e rispetto reciproco, di condivisione e confronto e di sorrisi pieni di speranza e racconterà il paesaggio marino attraverso i suoni della terra e del mare” afferma Zoe Pia – clarinettista e compositrice sarda e direttrice artistica di Pedras et Sonus Jazz Festival.“È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al festival internazionale Time in Jazz, che compie trentadue anni. Un’edizione di mezzo per un mare che è culla di civiltà e di scambio. Lo stesso commercio di idee, di emozioni e di vissuto che la musica, grazie alle Navi Gialle, trasporta nel Mediterraneo. Siamo felici e onorati di collaborare da oltre un decennio con Sardinia Ferries che, da sempre, coglie le nostre ambizioni e dà forma ai nostri sogni” commenta Paolo Fresu, direttore artistico di Time in Jazz e artista di fama internazionale.Due esibizioni musicali che si fonderanno in una sola, incontrandosi al centro del Mar Tirreno: quella della Funky Jazz Orkestra, street band formata da oltre 20 musicisti e diretta dal trombettista Antonio Meloni, con una trascinante miscela di brani tra funky, jazz, pop, rock e arrangiamenti originali e il progetto “Seascape 3rd” della clarinettista e compositrice Zoe Pia (clarinetto & launeddas) in trio con Mauro Ottolini (trombone e conchiglie) e Roberto De Nittis (pianoforte e toy piano).