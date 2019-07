Alla scoperta delle meraviglie di Tavolara, appuntamento da non perdere con Olbia Sotto le Stelle

OLBIA. Appuntamento da non perdere questa sera con Augusto Navone e l'avvocato Alessio Cicoria sul sagrato della Chiesa Di San Ponziano per un nuovo appuntamento con "Olbia sotto le Stelle". Si parlerà de “La Meraviglia e la fragilità dell’Area marina di Tavolara”. Il tutto supportato da immagini, video e dibattito finale. La serata conclusiva, giovedì 1°agosto, è invece affidata all’avvocato Mario Delitala che parlerà di “Giustizia: punizione e rieducazione”. Una bella occasione di confronto dunque in uno spazio suggestivo come quello del sagrato della nuova Chiesa di San Ponziano a Poltu Cuadu.





© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione