Accordo tra i comuni di Arzachena e Palau per l'Innovation Desk Europe

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Il Comune di Arzachena e il Comune di Palau collaborano per conquistare le opportunità offerte dalla Comunità Europea attraverso finanziamenti diretti e settoriali finalizzati allo sviluppo del territorio. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e il sindaco di Palau, Francesco Manna, oggi hanno firmato l’accordo per l’istituzione, il coordinamento e la gestione dello sportello integrato Innovation desk Europe."Aprirsi a nuove opportunità e all’innovazione è prioritario. Le istituzioni devono collaborare e stringere relazioni per potenziare la loro azione. Parliamo di marketing territoriale, di sinergia e obiettivi comuni che diventano realtà, un fatto raro nella pubblica amministrazione. Palau e Arzachena sono territori affini e ricchi di connessioni identitarie. Finiti i tempi in cui si lavorava a compartimenti stagni. Al turista non interessano i confini territoriali. I visitatori cercano qualità, servizi e accoglienza ovunque si spostino - spiega Roberto Ragnedda -. L’Innovation Desk dà un segnale forte e implementa quel percorso di collaborazione iniziato fin dall’insediamento delle nostre amministrazioni. Lo sportello è un progetto pilota che è pronto ad accogliere altri partecipanti in vista di un coordinamento tecnico e politico utile ed efficace per la Gallura e la Sardegna". .Il percorso unitario è partito lo scorso ottobre con il viaggio dei rappresentanti di entrambe le Amministrazioni a Bruxelles per la partecipazione a un seminario formativo. .Tra gli interventi su cui le due Amministrazioni vogliono investire c’è la cartellonistica stradale e turistica e la ristrutturazione delle strade rurali che collegano Arzachena e Palau per garantire un controllo più efficace del territorio e la valorizzazione dell’agro, delle sue risorse e delle sue peculiarità paesaggistiche.