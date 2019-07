Sold Out per l'Omaggio a Faber in programma mercoledì 7 a L'Agnata

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. C'è già il sold out per l'"Omaggio a Faber" in programma mercoledì 7 agosto a L'Agnata, evento di punta della giornata inaugurale del trentaduesimo Time in Jazz: sono infatti esauriti i biglietti per il concerto di Danilo Rea (con ospiti a sorpresa) nella tenuta che fu di Fabrizio De André nei pressi di Tempio Pausania (Ss), con cui il festival diretto da Paolo Fresu, in programma fino al 16 agosto nella sua Berchidda (Ss) e in altri centri e località del nord Sardegna, rende omaggio al grande cantautore genovese nel ventennale della scomparsa. Un appuntamento limitato, per ragioni di sicurezza, a novecento spettatori.C'è invece ancora disponibilità di biglietti e abbonamenti per gli altri concerti di Time in Jazz per i quali è previsto l'ingresso a pagamento, vale a dire quelli che si tengono nella Piazza del Popolo a Berchidda (tutti gli altri sono infatti gratuiti): protagonisti, lunedì 12 agosto, il pianista Omar Sosa e la violinista Yilian Cañizares (con il percussionista Gustavo Ovalles come special guest) con il loro progetto "Aguas"; martedì 13, di scena il trombettista norvegese Nils Petter Molvaer con il suo gruppo, di ritorno a Time in Jazz diciotto anni dopo la sua memorabile partecipazione all'edizione del 2001; mercoledì 14, riflettori puntati su Paolo Fresu con il bandoneonista Daniele di Bonaventura e il violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum, mentre l'ultima serata in Piazza del Popolo, come sempre divisa in due set, giovedì 15 vedrà sul palco un'autentica icona della canzone italiana, Ornella Vanoni, prima della consueta festa di Ferragosto, con ingresso gratuito, che quest'anno si affida all'Orchestra Mirko Casadei.Il biglietto intero per ciascun concerto nel primo settore costa 25 euro, il ridotto 22. Novanta euro è invece il prezzo dell'abbonamento intero, ottanta euro il ridotto. Nell'abbonamento non è compreso lo spettacolo "Tempo di Chet. La versione di Chet Baker", in programma l'11 agosto: una produzione del Teatro Stabile di Bolzano nata dalla fusione e dalla sovrapposizione tra la scrittura drammaturgica di Leo Muscato e Laura Perini e la partitura musicale curata e interpretata dal vivo da Paolo Fresu alla tromba e al flicorno, con Dino Rubino al piano, Marco Bardoscia al contrabbasso e le voci evocative di un cast composto da Alessandro Averone, Rufin Doh, Simone Luglio, Debora Mancini, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Graziano Piazza e Laura Pozone. Il biglietto, in questo caso, costa 30 euro.Biglietti e abbonamenti si possono acquistare online su circuito Vivaticket e nei punti vendita autorizzati. La segreteria di Time in Jazz risponde al numero telefonico 079703007 e all'indirizzo di posta elettronica info@timeinjazz.it. Il programma completo del festival, aggiornamenti e altre notizie sono disponibili sul sito www.timeinjazz.it e alla pagina www.facebook.com/timeinjazz.