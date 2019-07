Domani alle 19.30 inaugurazione del nuovo campo di calcio di Golfo Aranci con Gianfranco Zola

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il nuovo campo da gioco dell’impianto sportivo di Golfo Aranci verrà inaugurato domenica 28 luglio alle 19.30. La star della serata sarà una celebrità del calcio nazionale e sardo. Gianfranco Zola sarà infatti presente al taglio del nastro assieme a altri quattro campioni che presenteranno un camp estivo e ripercorreranno le tappe delle loro carriere calcistiche. In occasione dell’inaugurazione, l’Amministrazione comunale intitolerà l’impianto al giovane Daniele Varchetta, apprezzato sportivo golfoarancino prematuramente scomparso.“Per la nostra Amministrazione si tratta del primo taglio di nastro, non possiamo quindi non ringraziare gli amministratori che ci hanno preceduto ed in particolare il Sindaco Fasolino per aver pensato e finanziato quest’opera così importante per il nostro Paese” ha dichiarato il Sindaco Mulas. Saranno quattro campioni del calcio italiano – Roberto Pruzzo, Odoacre Chierico, Giuseppe Giannini e Bruno Giordano – ad allenare i piccoli calciatori che si iscriveranno al “Poker d’assi d’estate” uno stage calcistico per bambine e bambini dai 6 ai 16 anni che si terrà questa estate a Golfo Aranci a partire da lunedì 29. L’iniziativa della Top Academy ha trovato la collaborazione dell’amministrazione comunale che mette a disposizione di allenatori e piccoli atleti il nuovo campo comunale.“Sono molto felice che questi campioni del nostro calcio abbiano scelto Golfo Aranci per la loro iniziativa; con il loro camp estivo il nostro comune amplia la sua offerta in termini di servizi ai nostri ragazzi e ai turisti che in questo momento visitano il nostro comune” ha dichiarato il Sindaco Mario Mulas. “Sono molto orgoglioso della nostra nuova struttura che è moderna, funzionale e sicura. Sono certo che sarà molto apprezzata dai nostri giovani che la frequenteranno” ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale Paolo Madeddu.