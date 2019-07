Vasto incendio a Siniscola, inviati tutti i mezzi aerei disponibili per contenere le fiamme

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna sta proseguendo le operazioni di spegnimento dell' incendio in località Murtas Altas nel comune di Siniscola.A causa del forte vento di ponente che ha reso impossibile l'operatività dei mezzi aerei fino a poco fa, la situazione è stata contentuta dai numerosi mezzi a terra e dagli oltre 30 uomini del CFVA giunti sul posto.Al momento si sta provvedendo all'ulteriore invio di 2 Canadair ( CAN 8 e CAN 28 ), al SUPER PUMA (l'elicottero pesante del Corpo forestale), oltre agli elicotteri leggeri del Corpo forestale provvenienti dalle basi Anela e Farcana.