La Maddalena, problemi al portellone del traghetto: in azione la Guardia Costiera di Palau

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A causa della rottura di un cavo metallico, nel corso della navigazione verso il porto di La Maddalena, uno dei due portelloni utilizzati per l’imbarco e sbarco dei veicoli si è lentamente abbassato fino a toccare il livello dell’acqua. L’evento non ha creato situazioni di pericolo per le persone a bordo, né problematiche per la sicurezza della navigazione.L’unità riprenderà il normale servizio di linea solo dopo che saranno espletate le visite a bordo da parte dell’ Ente Tecnico autorizzato, finalizzate a confermare la validità delle previste certificazioni di sicurezza.