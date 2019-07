Domani in piazza San Marco a Porto Rotondo il concerto del quartetto di Marino Derosas

OLBIA. Il sipario del Portorotondo Festival di agosto si aprirà domani, in piazza San Marco, con il concerto del quartetto di Marino De Rosas “Suoni della Sardegna e del Mediterraneo”. La serata, organizzata per celebrare i 50 anni del Consorzio di Porto Rotondo, vedrà, dalle ore 17, la partecipazione di Poste Italiane con l’annullo filatelico creato per l’occasione.







Il Festival proseguirà il prossimo 5 agosto, sempre in piazza San Marco, alle 21, con l’esibizione del cantante emiliano, Marco Ligabue con il suo quartetto. La sua espressività comunicativa e il modo unico di coinvolgere il pubblico lo rendono uno dei cantautori più richiesti nelle piazze italiane.Per info: Fondazione Portorotondo (0789.34114 - info@fondazioneportortondo.net).

