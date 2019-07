Rottura di una condotta idrica a Olbia, domani mancherà l'acqua in alcune zone: ecco dove

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella giornata del 1 agosto, dalle 6 alle 13, salvo imprevisti, Abbanoa procederà all’interruzione della distribuzione idrica a causa di una improvvisa rottura alla condotta che alimenta la rete urbana del Comune di Olbia. Le aree interessate sono: Zona Bandinu, Centro Storico, Sa Marinedda, via Mameli e traverse, via Modena e traverse. Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita. Abbanoa opererà con manovre di apertura e chiusura lungo la rete di distribuzione per meglio ripartire la risorsa alle utenze. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio delle stesse, episodi transitori di torbidità delle acque erogate.