Berlusconi a Marina Maria per un sopralluogo nei suoi terreni dopo la discussione del Puc di Olbia

La visita del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusoni non si è fatta attendere. Ormai di casa a Olbia, dopo la discussione in consiglio comunale sulle nuove linee guide del piano urbanistico comunale olbiese, Berlusconi, questa mattina, ha fatto un sopralluogo nei terreni di proprietà della famiglia alle spalle di Marina Maria e che un giorno potrebbero ospitare grandi alberghi a cinque stelle. Così come illustrato dal sindaco Settimo Nizzi nel passato consiglio comunale. Berlusconi ha avuto anche il tempo di bere una bibita nel chiosco sulla spiaggia di Antoine Garrucciu che ha immortalato l'evento in una foto con tanto di hang loose, il saluto dei surfisti.

