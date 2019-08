© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Vip noti e meno noti, politici e cantanti ormai da qualche anno a questa parte scelgono il lungomare di Golfo Aranci per cena o per una vacanza. Punto di riferimento rimane sempre Gente di Mare, il ristorante che affaccia sul golfo e che proprio in questi giorni ha ospitato l'ex ministro del Governo Monti, Elsa Fornero. Ecco qui la foto di rito in compagnia di uno dei titolari del ristorante, Antonio Fasolino.