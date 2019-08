Interpellanze consiglieri su discarica, Cipnes: "Nessun conferimento da Campania, Sassari o Nuoro"

"Non corrisponde al vero che nella discarica consortile di Spiritu Santu verranno conferiti a regime i rifiuti provenienti dalle province di Sassari, Nuoro e tantomeno dalla Campania, ma esclusivamente quelli derivanti dall’ambito territoriale di Olbia-Tempio, e ciò in conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Peraltro, la discarica del Cipnes accoglierà i rifiuti di Olbia-Tempio esclusivamente nel periodo di mancata attivazione e fermo del termovalorizzatore di Macomer che sarà a servizio anche della Provincia di Sassari e Nuoro. La discarica consortile di Spiritu Santu per il futuro prossimo deve quindi essere considerata del tutto residuale ed emergenziale a servizio esclusivo del territorio della ex Provincia Olbia- Tempio non appena attivato il termovalorizzatore di Macomer.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. In relazione agli ultimi articoli apparsi su alcuni organi d’informazione, in seguito all’interpellanza presentata da due consiglieri regionali sulla discarica di Spiritu Santu, e alla risposta in aula dell’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, il Cipnes Gallura intende precisare quanto segue:- E’ vero, invece, che il Cipnes Gallura “esporta” una notevole quantità di rifiuti verso altri ambiti territoriali della Sardegna nonché in altre Regioni d’Italia. Ecco qualche esempio: 15mila tonnellate all’anno tra carta, cartone e plastica vengono trasferite dal territorio di Olbia-Tempio verso la provincia di Sassari e altre regioni italiane come la Campania, la Lombardia, la Toscana e il Veneto. Il 20 per cento dell’umido – pari a 5mila tonnellate all’anno – finisce invece negli impianti di Villacidro e Ozieri.- Non corrisponde al vero la notizia dell’esistenza di una discarica funzionante presso Tempio. E’ vero invece che nella città gallurese è presente un impianto di compostaggio di FORSU sovradimensionato nella stagione invernale, ma assai deficitario in quello estivo e pertanto il Cipnes, proprio durante questo periodo, è costretto a deviare il flusso dell’umido verso altri impianti ubicati in altre Province.- Non corrisponde al vero che esiste un grave pericolo per la salute e l’integrità fisica dei residenti, tant’è che nessun rilievo di questo tipo è stato rappresentato da parte dell’Arpas e dell’Asl di Olbia. Il recente studio effettuato dal Cipnes tramite la fondazione Edmund Mach sulle emissioni odorigene dell’impianto presso Murta Maria (non esiste alcun conflitto d’interessi: gli “autocontrolli del gestore degli impianti” sono cautelativamente previsti e contemplati dalla normativa vigente e non sostituiscono quelli dovuti delle autoritàambientali) non hanno evidenziato criticità tali da presupporre disagio per i cittadini della frazione, tanto meno il paventato pericolo per la salute dei residenti.Eventuali parametri chimici fuori norma relativi alle acque di falda riscontrabili in prossimità della discarica incontrollata comunale (dismessa da quasi 30 anni), contigua a quella consortile, sono plausibili essendo perciò il sito in questione oggetto di apposita procedura di verifica e caratterizzazione a scopo di precauzione ambientale per il disinquinamento in corso, a cura del Consorzio, Comune, Provincia e Regione in base all’apposito finanziamento a tal fine assicurato dalla Regione.