Turista si infortuna durante un'escursione a Tempio: soccorsa dai vigili del fuoco

. Il Comando Provinviale di Sassari alle ore 17 circa ha ricevuto una richiesta di soccorso di una persona in Localita Curadureddu a Tempio Pausania. Sul posto è stata inviata squadra del Distaccamento di Tempio Pausania. L'intervento ha consentito di mettere in salvo una turista infortunatasi lungo un sentiero che da Vallicciola porta a Curadureddu. Non appena individuata l'infortunata è stata imbragata e messa in sicurezza sulla barella spallabile e trasportata alla vicina ambulanza del 118 per assicurarla alle cure del personale sanitario.