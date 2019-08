Ritrovato canoista scomparso nelle acque di Punta Volpe: soccorso dalla Guardia Costiera

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Era uscito da punta Asfodeli intorno alle 10 di ieri mattina in canoa, ma alle 15 non aveva ancora fatto rientro. Da qui l’allarme preoccupato dei familiari che lo avevano sentito l’ultima volta alle 12 circa tramite il cellulare di un diportista, quando faceva sapere di trovarsi nel Golfo di Marinella del Comune di Olbia. L’allarme è stato raccolto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci al Comando del T.V.(CP) Angelo FILOSA che immediatamente ha attivato la macchina per le ricerche, anche attraverso volontari e mezzi privati. Dalla Capitaneria di Porto di Olbia veniva inviata la motovedetta SAR CP 894, mentre usciva un concessionario in moto d’acqua ed il Mar. Izzo della Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo con un mezzo della Marina. Alle ricerche partecipava anche una Motovedetta G105 della Guardia di Finanza in rientro verso la Maddalena. Nello stesso tempo si chiamavano le varie marine alla ricerca di informazioni ed una pattuglia di militari veniva inviata presso la spiaggia di Marinella per verificare tra gli assistenti bagnanti se qualcuno avesse notato il canoista. Tutta l’organizzazione Sar ha funzionato e intorno alle 15.50 il canoista è stato rintracciato tra punta Cannigione e Punta Volpe, molto stanco ma in buono stato salute e non necessitava di cure. L’uomo, un ventottenne, e la canoa, sono stati trasferiti presso il Porto di Porto Rotondo, presso gli uffici della Delegazione di Spiaggia, dove ha potuto riabbracciare i propri familiari.L’ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, coordinato dal Direttore Marittimo CV (CP) Maurizio TROGU, continua nelle attività di ricerca e soccorso ed invita tutti i diportisti ad essere consapevoli dei propri limiti personali e dei mezzi. Per qualsiasi evenienza, si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.