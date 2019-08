A Culuccia l'ebrezza di volare sulle nuovissime tavole da foil: domani Open day dalle 14

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’ebbrezza di volare a mezzo metro dall’acqua a bordo di una speciale tavola da windsurf. E’ l’emozione che si potrà provare, domani a Culuccia a partire dalle 14, grazie all’evento organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Club Porto Liscia. L’Open Day Hydrofoil Windsurf Rrd Pocket Rocket darà la possibilità ai partecipanti di testare le nuovissime tavole foil che sfruttano la tecnologia per decollare e planare con pochissimo vento. Progetti che derivano dalle sofisticate imbarcazioni a vela della Coppa America e che oggi sono alla portata di tutti. Si tratta di una speciale pinna dotata di vere e proprie ali e che sfrutta i principi della fluidodinamica per planare e far alzare in volo questa tavole cortissime. “E’ il futuro. Un nuovo modo di fare windsurf con vento leggerissimo e di facile accessibilità -ha commentato Stefano Pisciottu presidente del Club Porto Liscia-. Tra l’altro questa attrezzatura molto compatta consente di mettere tutto in macchina per un più facile trasporto. E’ una vera e propria rivoluzione di questo sport e noi abbiamo questa tavole in anteprima assoluta nella nostra scuola”. L’appuntamento è dunque previsto per domani sulla spiaggia di Culuccia, dalle 14 alle 18 per un evento assolutamente da non perdere.