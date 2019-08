A Golfo Aranci il festival con il top dei Dj e domani la sagra del pesce

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Si parte stasera 14 agosto con la seconda serata del Golfo Aranci Music Festival. Sul palco del #GAMF si esibiranno DJ Simioli ed Alex Gaudino. Domani 15, Ferragosto, alle ore 18.30 è prevista la celebrazione della S. Messa cui seguirà la processione dell’Assunta con proseguimento in barca nelle acque del golfo.In contemporanea, con l’organizzazione dell’Associazione Turistica Pro Loco, si terrà la Sagra del Pesce nella Piazza dei pescatori, sul Lungomare. Quintali di dorata frittura di pesce saranno serviti ai visitatori che ogni anno sono sempre più numerosi.La serata di Ferragosto si chiuderà col terzo ed ultimo appuntamento col #GAMF. Gran finale sul palco di via Libertà dove si esibiranno Dj Albertino e il grande ospite CeCe Rogers.Venerdì 16 agosto si rinnova l’appuntamento con Note del Golfo. Lo show di Giuliano Marongiu con Maria Giovanna Cherchi e Maria Luisa CongiuDomenica 18 lo show di Marco Piccu talentuoso comico isolano.“Esser riusciti a confermare gli appuntamenti di ogni anno e offrire un cartellone che accontenta ogni fascia di pubblico è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione. Siamo certi che il pubblico di residenti e turisti saprà rispondere ed apprezzare eventi che sono sia all’insegna della tradizione che del divertimento per i più giovani” hanno dichiarato il Sindaco Mulas e gli assessori Romano e Prontu.