Alvaro Soler di nuovo sul windsurf a Marina Maria e promette di ritornare presto

. Il cantante spagnolo, Alvaro Soler, ritorna sulla spiaggia di Marina Maria per fare windsurf. A poche ore dal concerto in programma a Budoni l'artista ha approfittato del vento di ponente per ritornare in acqua ed essere coccolato dal team della scuola di Antoine Garrucciu che già il giorno precedente lo aveva accolto con tutti gli onori del caso. "E' stata una sopresa per noi e Alvaro Soler è davvero alla mano -ha commentato Antoine Garrucciu-. E' un windsurfista e qui ha fatto le sue prime planate con la tavola. Si è innamorato di questo posto e ci ha promesso che ritornerà presto". Il cantante, durante il concerto a Budoni, ha citato la scuola di Marina Maria, la bella esprienza vissuta sulla tavola.

