Il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto visita la Direzione Marittima di Olbia

Il Comandante Generale, accompagnato dal Contrammiraglio Sergio Liardo, responsabile della componente operativa della Guardia Costiera, è stato accolto dal Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Maurizio Trogu con il quale si è recato presso l’Ufficio marittimo di Porto Conte, successivamente di Alghero e presso la Capitaneria di Porto di Porto Torres, concludendo la visita con l’Ufficio marittimo di Stintino. A bordo della motovedetta CP 291 della Guardia Costiera ha avuto modo di verificare le attività portuali di Porto Torres nonché di osservare l’Area Marina Protetta dell’Isola dell’Asinara e il litorale di Stintino.





Nell’occasione ha incontrato, altresì, i rappresentanti delle comunità locali e precisamente il Sindaco di Alghero ed il Vicesindaco di Porto Torres.

. Nella giornata di oggi, 16 agosto, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, ha fatto visita a diversi Comandi territoriali dipendenti della Direzione Marittima di Olbia dove ha incontrato i titolari degli Uffici, intrattenendosi con tutto il personale militare, destinato a terra e imbarcato sulle motovedette.Inoltre, durante la Conferenza Stampa tenutasi presso la Capitaneria di Porto Torres con una delegazione di giornalisti intervenuti, l’Ammiraglio Pettorino ha tenuto a ribadire, a chiare lettere, lo scopo fondamentale della sua visita, quale momento di concreta vicinanza a tutto il personale della Guardia Costiera con particolare riferimento a quello in servizio presso gli Uffici minori, impegnato affinché i cittadini possano serenamente e in piena sicurezza godere delle esclusive bellezze e attrazioni naturalistiche che offre il mare e la costa della Sardegna.Sono proprio gli uffici marittimi più piccoli che assicurano e garantiscono quel presidio di legalità e quell’indiscusso valore aggiunto per il territorio e rappresentano un punto di riferimento fondamentale per gli operatori marittimi e più in generale per le comunità locali, ancor più durante la stagione estiva allorquando il turismo balneare e diportistico fa crescere lo sforzo richiesto agli uomini e delle donne della Guardia Costiera.Il Comandante Generale ha concluso la sua visita ringraziando i presenti e augurando buon lavoro a tutti gli uomini e donne della Guardia Costiera, rinnovando il suo vivo apprezzamento e stima per il quotidiano lavoro e impegno profuso al servizio della collettività.