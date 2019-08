Modella russa imbratta roccia a Mortorio con la scritta "I love Miguel" ma assicura: "Cancellata"

OLBIA. La modella russa Liubov Shiskina tranquillizza i suoi migliaia di follower. La scritta "I love Miguel" su una roccia a Mortorio è stata fatta con carbonio vegetale e cancellata cinque minuti dopo. Lo screen shot dell'avenente ragazza in posa con la scritta sulla pietra e postata sulle stories di instagram aveva già fatto il giro del web scatenando l'ira degli internauti. La stessa Guardia Costiera di Golfo Aranci si è attivata per tentare di individuare l'autrice del gesto che però si è affrettata poco dopo a specificare che della scritta non era rimasta più nulla e che anche lei rispettava l'ambiente e la natura circostante.



