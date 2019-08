A Caprera la mostra “Francesco Crispi A G. Garibaldi - 1894”

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Dai depositi della Casa Bianca al Memoriale. In esposizione l’omaggio di Francesco Crispi in memoria dell’Eroe dei Due Mondi. Nell’ambito della mostra in corso al Compendio Garibaldino “Caprera 2 giugno - 4 luglio, dal 1882 ai giorni nostri. Viaggio nella memoria del Risorgimento”, visitabile fino al 15 settembre 2019, il Museo nazionale Memoriale Giuseppe Garibaldi di Caprera, mercoledì 21 agosto 2019, con apertura straordinaria dalle 15.30 alle 19.30, organizza una mostra dal titolo “Francesco Crispi A G. Garibaldi - 1894”.Per l’occasione verrà esposta, nella prima sala del quarto blocco del Museo, la corona in bronzo dorato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Francesco Crispi, donò alla memoria di Garibaldi nel 1894.Crispi fu una figura di spicco del nostro Risorgimento, promotore e massimo sostenitore della Spedizione dei Mille. Fu grazie al suo incitamento e incoraggiamento che Garibaldi decise di partire per la Sicilia.Il prezioso cimelio, realizzato con foglie di quercia e alloro, fa parte della consistente collezione di tributi alla memoria di Giuseppe Garibaldi che in tanti portarono dopo la sua morte per rendere omaggio all’Unificatore d’Italia.