In miglioramento le condizioni di salute del 27enne rimasto ferito in una rissa a Tortolì

. Sono in miglioramento le condizioni di salute del giovane ferito lo scorso 13 agosto in un locale sulla spiaggia di Tortolì.In seguito ad un delicato intervento chirurgico, eseguito in emergenza nella mattinata dello scorso martedì nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Francesco di Nuoro dallo staff del dottor Maurizio Paulis, il 27enne, dopo un ricovero nel reparto di Rianimazione, si trova ora in osservazione nel reparto di Neurochirurgia.Nel fine settimana, infatti, le sue condizioni di salute sono migliorate, e il giovane, che ora è vigile, è stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello di Neurochirurgia; in seguito alla conclusione del percorso terapeutico avviato, il giovane nei prossimi giorni potrebbe lasciare l’ospedale nuorese.