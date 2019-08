© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La squadra 7A del distaccamento dei vigili del fuoco di olbia è intervenuta alle 14 circa per un incidente stradale in località Azzaní. Gli autoveicoli si sono scontrati frontalmente e le due conducenti nell’impatto hanno riportato diverse ferite, per la più grave è stato necessario l’Intervento dall’elisoccorso del 118.