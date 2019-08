Lotta a furti, droga e immigrazione clandestina: in azione gli uomini della Polizia di Olbia

OLBIA. Il Personale della Polizia di Stato di Olbia, nell’ambito di servizi di contrasto della criminalità diffusa, riguardanti principalmente la prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti, e immigrazione clandestina, nell’ultimo periodo ha intensificato i servizi. Gli operatori della squadra Volanti, hanno tratto in arresto un cittadino olbiese 39enne, il quale, già in affidamento terapeutico, interrompeva volontariamente il percorso di recupero. Pertanto il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha revocato il beneficio e per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Sassari. Lo stesso, di recente era stato segnalato alla Procura della Repubblica per una nutrita serie di furti, ed per reati inerenti gli stupefacenti.





Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, in questa città ed incrementati nel periodo estivo, è stato fermato un cittadino senegalese che dai successivi e più accurati accertamenti è risultato destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Nuoro per ricettazione, prontamente eseguito con accompagnamento alla Casa Circondariale di Sassari.







E’ stato inoltre denunciato alla Autorità Giudiziaria un 33enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto durante i controlli straordinari predisposti in città è stato trovato all’interno della sua autovettura con un quantitativo di marijuana. Gli Agenti operanti hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare, che ha portato ad un ulteriore rinvenimento di un quantitativo di sostanza stupefacente, risultata positiva ai derivati della canapa indiana, per un peso complessivo di 160 grammi.

