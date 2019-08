Revocati tutti i divieti di balneazione sulla prima e seconda spiaggia a Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il Sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, in seguito al ricevimento dell’esito delle analisi condotte dall’Arpas, ha revocato questa mattina l’ordinanza che imponeva il divieto di balneazione in parte della Prima ed in tutta la Seconda spiaggia di Golfo Aranci.“Sono molto felice di poter comunicare che tutte le spiagge del mio comune sono balneabili. In tutti questi giorni ho atteso con ansia l’esito positivo delle analisi condotte da ARPAS, che ringrazio molto per la disponibilità e per la collaborazione” ha dichiarato il Sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas.“Sono stati giorni in cui abbiamo cercato di individuare i problemi, sia direttamente che con Abbanoa – continua il Sindaco – ora che i valori sono definitivamente rientrati nella norma sarà nostro compito ricercare col gestore soluzioni definitive a questo problema che purtroppo si presenta sempre in questa stagione”."Abbiamo già chiesto un incontro con i vertici di Abbanoa cui chiederemo maggiori investimenti e l’adozione di ogni iniziativa utile a far si che le infrastrutture risultino proporzionate ai picchi di domanda che registriamo nel periodo estivo” Conclude il Sindaco.