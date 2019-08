Altra giornata di incendi in Gallura, a Badesi in azione un elicottero del corpo forestale

1- Incendio in agro del comune di Badesi località “Tamarigaggiu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara . Le operazioni di spegnimento sono dirette dal Corpo forestale della Stazione di Trinità d'Agultu. L'incendio è ancora in corso . Si inviano in allegato due foto di Badesi





2 - Incendio in agro del comune di Quartu località “Baulanu" presso il lago Simbirizzi dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sinnai, coadiuvate da 2 squadre di volontari e 1 dei VVF

. Si segnalano oggi due incendi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale:Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle ore 13.28.