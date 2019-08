© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In azione la squadra 11a di La Maddalena con il supporto della motovedetta della Guardia Costiera. La sala operativa del 115 ha ricevuto la richiesta di soccorso ed ha attivato immediatamente tutte le procedure. I vigili del fuoco hanno spento le firma, messo in sicurezza l'imbarcazione che è stata poi trasportata in porto.