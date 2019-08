Al via la seconda Basketball Tournament Air Italy a Olbia dal 31 al 1°settembre

Dal primo torneo targato Air Italy, esattamente un anno fa, Air Italy ha affermato la propria posizione nel mercato internazionale, arrivando a servire questa estate con successo ben cinque destinazioni in Nord America: New York, Miami, Los Angeles, San Francisco e Toronto. Tutte ottimamente collegate con gli aeroporti di Olbia e Cagliari, Catania e Palermo, Napoli, Roma e Lamezia Terme. La flotta dedicata ai voli internazionali è stata completamente rinnovata, così come l'intera filosofia del servizio di bordo, che ha riscosso il pieno apprezzamento della clientela.

La Compagnia conferma l'attuale partnership e il futuro supporto alla Dinamo Basket, rappresentata dal Presidente Stefano Sardara. In questi anni la squadra si è posizionata ai vertici del basket italiano ed europeo, ha giocato ancora una volta, nella stagione appena trascorsa, un ruolo di primissimo piano, vincendo la FIBA Europe League e disputando degli straordinari Play-off Scudetto, culminati in una eccezionale Finale Scudetto. Altrettanto entusiasmante è stato quest'anno appena trascorso per Air Italy.Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy ha dichiarato: «Air Italy è estremamente felice e orgogliosa di essere nuovamente "Gold sponsor" della Dinamo. Con i bianco blu ci unisce il medesimo obiettivo di essere eccellenti in quello che facciamo, di attraversare le difficoltà con uno spirito combattivo e positivo, come insegna la grande tradizione del basket e l'entusiasmo dei tanti supporter amanti di questo sport. Siamo orgogliosi di essere presenti con il nostro nuovo brand a tutti gli eventi e di arricchirlo di valori come la passione per lo sport e la sana competizione, condivisi con tutto il team Dinamo gli spettatori presenti in ogni città».A tutta la squadra e al coach biancoblu Gianmarco Pozzecco, la Compagnia ha augurato pieno successo sia durante il Torneo Air Italy, sia durante la prossima stagione 2019-20.URL : http://press.airitaly.com/air-italy-riconferma-la-partnership--con-dinamo-basket-fino-al-2022/