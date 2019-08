Questa sera a Padru la presentazione del roaster del Drillo's Team in vista del campionato di C1

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. L’avvio di stagione del campionato di calcio a 5 serie C1 è alle porte. E così questa sera nella palestra comunale di Padru, il Drillo’s team presenterà il nuovo roaster ai tifosi e alle autorità. Dopo le foto di rito andrà in scena un minitorneo d’apertura con vecchie e nuove glorie della squadra. Seguirà la cena sociale. Il Drillo’s Team ha vinto nella stagione 2016/17, il campionato di serie “D” calcio a 5 della FIGC Regione Sardegna. L’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.C.S. DRILLO’S TEAM”, è un’associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro nata nel 1993 su iniziativa di alcuni ex giocatori di Pallavolo che, in quegli anni, militavano nella pallavolo Olbia; i ragazzi, appassionati di sport in genere, una volta cessata la loro attività agonistica nella pallavolo, decisero di svolgere attività sportiva più semplicemente amatoriale e iniziarono a partecipare (prima) e anche organizzare (poi), vari tornei di Pallavolo, Calcio a Cinque, Calcio a Otto.Negli anni successivi, l’attività amatoriale si è ioncrementata con costanza, anche grazie all’ingresso in società di nuove persone (ex atleti o semplici professionisti, impiegati, dirigenti d’azienda), tanto che nel 2001 si decise di costituire ufficialmente l’Associazione Sportiva Dilettantistica anche mediante la registrazione a norma di legge di uno statuto più idoneo e conforme alle nuove esigenze e dimensioni dell’Associazione.