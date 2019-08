© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Auto incendiata questa notte a Berchiddeddu. La Sala Operativa del Comando Provinciale VVF di Sassari è stata allertata intorno alle ore 03:05. Le cause del rogo sono in via di accertamento. Sul posto la squadra 7A dei Vigili del Fuoco del Distaccamento VVF di Olbia Basa, che ha domato le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata.