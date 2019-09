Guasto ai centralini della Guardia medica e turistica di Olbia, le indicazioni della Assl

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. A causa di un guasto tecnico il telefono della Guardia Medica e di quella Turistica di Olbia da questa mattina sono fuori servizio.La Assl di Olbia invita la popolazione a presentarsi direttamente negli ambulatori della struttura del San Giovanni di Dio, oppure è possibile contrattare i Carabinieri i quali si sono resi disponibili per fare da collegamento con gli ambulatori di viale Aldo Moro.La Assl di Olbia si scusa per il disservizio ma assicura che i tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema, e contestualmente ringrazia i Carabinieri per la collaborazione prestata.