Scontro tra auto in Costa Paradiso, una donna incinta soccorsa con l'elicottero del 118

OLBIA. La sala operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Sassari, ha ricevuto la richiesta d’intervento per un incidente stradale, ha inviato in Località Costa Paradiso la squadra di pronto intervento VVF 6A del Distaccamento di Tempio Pausania.All’arrivo sul posto la squadra provvedeva alla messa in sicurezza dello scenario, 4 le persone coinvolte tra cui una donna in stato interessante che è stata trasportata con elicottero del 118. Presenti i carabinieri per la messa in sicurezza degli operatori del soccorso e i rilievi.