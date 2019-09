Olbia, la Pavimental gruppo Atlantia si aggiudica l'appalto per i lavori sulla pista dell'aeroporto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si dovranno attendere tutte i controlli di legge e gli accertamenti della documentazione presentata, ma il colosso delle costruzioni Pavimental del gruppo Atlantia si è aggiudicato in via provvisoria l'appalto per i lavori di ampliamento e rifacimento della pista dell'aeroporto di Olbia. Scalo che verrà chiuso per 45 giorni nei mesi di gennaio e febbraio 2020. La Geasar, società che gestisce la struttura, ha scelto questo periodo per recare i minori disagi possibili visto il minore traffico.