Due auto incendiate nella notte a Berchiddeddu, un serbatoio espoloso

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nella notte di sabato intorno alle 4 la Sala operativa ha ricevuto chiamata di soccorso per l'incendio di due auto a Berchiddeddu. Sul posto sono state inviate le squadre operative 7A e 7 B del distaccamento di Olbia Basa arrivata che hanno provveduto all'abbattimento delle fiamme. Durante l'intervento è avvenuta esplosione di serbatoio di gpl da una delle vetture. Sul posto i Carabinieri di Olbia. Nel mirino di quello che sembra essere un vero e proprio attentato incendiario Giovanni Azara, capo del nucleo provinciale dell'Ente Nazionale per la protezione degli animali. Solo qualche settimana fa la sua Lancia Delta era stata data alle fiamme e sabato l'incendio che ha distrutto le auto della moglie e del suocero. Gli inquirenti indagano su più piste, ma soprattutto sul lavoro dell'uomo che spesso lo ha portato a collaborare in indagini sul maltrattamento degli animali.