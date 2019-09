© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Berchidda e Padru entrano a far parte della rete dei “Borghi della salute”: i due comuni Galluresi saranno i primi del Nord Sardegna ad esser inseriti nella rete nazionale delle comunità che sposano i principi etici del “benessere mediterraneo”.Un progetto nazionale in grande espansione, che mette al centro “le persone, la salute, l’identità dei territori”, nella direzione del “vivere bene” sia in termini fisici che psichici e di curare, con la prevenzione e uno stile di vita sano, le sempre più diffuse patologie del terzo millennio.“I Borghi della Salute si caratterizzano per essere un luogo socio-relazionale che si adoperano per la promozione di stili di vita sana, da svilupparsi in un ambiente unico per la qualità di vita, attraverso azioni mirate quali ad esempio: la valorizzazione della qualità del cibo locale; dei percorsi esistenti ma poco sfruttati, che favoriscono l'attività fisica; il coinvolgimento delle scolaresche conprogetti mirati a salvaguardare la salute nella realtà in cui si vive. Si crea così la connessione che contrasta l’insorgenza dell’obesità e di conseguenza del diabete. Inoltre, si possono attivare sinergie con le altre comunità che hanno già aderito alla rete nazionale dei Borghi ampliandone la progettualità, per sostenere un obiettivo di fondo: dare sostegno e visibilità alle realtà locali che puntano sui valori della salute e della cultura per rilanciarsi anche in termini di accoglienza ericettività turistica”, spiega Giancarlo Tonolo, Direttore del Servizio di Diabetologia della Ats – Assl Olbia, che in qualità di membro della Società Scientifica Italiana Metabolismo Diabete ed Obesità (SIMDO) ha proposto alle due amministrazioni il loro inserimento all’interno della rete nazionale.L’inaugurazione ufficiale dei primi Borghi della Gallura è in programma a Berchidda sabato 21 settembre prossimo e il giorno seguente a Padru.In entrambe le giornate sarà presente alla manifestazione il Presidente dell’Associazione dei borghi della salute, il dottor Marco Tagliaferri,che illustrerà l’importanza della rete e del progetto.L’appuntamento è fissato per il 21 settembre alle ore 17.00 a Berchidda (Museo del vino), e il 22 settembre, alle ore 10.00 a Padru (aula consigliare): entrambe le amministrazioni illustreranno le attività da svolgere come Borgo della Salute nel bienni 2019-2020. Sono inoltre in programma una discussione sull’importanza dell’attivita’ fisica in relazione alle malattia metaboliche e al rischio vascolare; attività di gruppo, con spiegazione delle tecniche di yoga e di camminata strutturanei sentieri del Limbara (Berchidda) e del Monte Nieddu (Padru) (Nordic walking con istruttori certificati), e, a conclusione, degustazione di prodotti locali e mostre di gioielli e artigianato locale.I Borghi della Salute nascono in Molise e a oggi vedono associati a séBorghi da ogni regione italiana; In Sardegna solo Ortacesus, nelTrexenta, fa parte delle rete dei Borghi dal 2018.