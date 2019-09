Tempio Pausania ancora senz'acqua, i tecnici stanno verificando il problema

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il comune di Tempio Pausania segnala la mancanza di arrivo acqua al partitore di Pischinaccia, a seguito della riparazione programmata ultimata nella serata di ieri. Gli operatori di Abbanoa sono impegnati dalle prime ore della mattinata a perlustrare la condotta per individuare la causa. Le attuali scorte dei serbatoi non consentono la ripresa della normale erogazione del servizio.Continua il servizio con le autobotti come da precedente programma di gestione dell' emergenza.