Amianto in un capannone vicino al Mater Olbia, interrogazione della Coalizione Civica e Democratica

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Amianto in un capannone di fronte all’ospedale Mater Olbia. I consiglieri comunali della Coalizione Civica e Democratica hanno presentato una interrogazione:“I sottoscritti Consiglieri Comunali, della Coalizione Civica e DemocraticaPremesso che* il Consigliere Rino Piccinnu ha notato, nel terreno difronte all’ospedale Mater Olbia, un grande capannone coperto di eternit ed un altro immobile con una grande pensilina di eternit;* è noto che le polveri dell’amianto contenuto nell’eternit siano altamente nocivi alla salute;tutto ciò premessointerrogano il Sindaco, per avere risposta orale nella prossima seduta consiliare, anche con l’intervento dei dirigenti preposti, sui seguenti quesiti:1. E’ lecito che l’ente pubblico Comune di Olbia possa richiedere alla proprietà una perizia sullo stato delle coperture in eternit e in mancanza di adeguata risposta disporre l’ispezione da parte degli uffici competenti?2. Ritiene il Sindaco che lo stato dei luoghi indicato possa nuocere anche all’immagine del nuovo ospedale?f.to Rino Piccinnu, Patrizia Desole, Antonio Loriga, Ivana Russu, Amedeo Bacciu, Massimo Satta”.