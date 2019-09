Lavori di pavimentazione della 131 Carlo Felice, ecco le deviazioni del traffico per domani

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Nell’ambito degli interventi di nuova pavimentazione già avviati tra il km 197,600 e il km 201 della strada statale 131 “Carlo Felice, da domani giovedì 26 settembre, verrà chiusa la carreggiata in direzione Sassari tra il km 197,600 e il km 198,100, nei territori comunali di Codrongianus, in provincia di Sassari.Nel tratto il traffico verrà deviato in corrispondenza della rampa di uscita dello svincolo per la strada statale 597 “del Logudoro”/Chiesa di Saccargia, per poi reimmettersi sulla statale 131 dopo avere percorso la rotatoria al km 0 della statale 597. La fine degli interventi è prevista entro il 17 novembre 2019.