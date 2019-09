Riparte la stagione agonistica della Kan Judo Olbia 1985

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, tenutasi nella palestra di via Perù (zona stadio bruno nespoli) dopo la pausa estiva, da due settimane è ripartita l’attività diretta e presieduto dal Maestro Angelo Calvisi C.N. 5° DAN coadiuvato dallo staff tecnico formato da Salvatore Degortes, Gavino Carta ,Salvatore Calvisi , Elio Mele e la collaboratrice tecnica Federica Calvisi.Il Premio Dojo, giunto alla sua 27° edizione, è riservato alla premiazione degli atleti che si sono contraddistinti nella passata stagione sportiva, per risultati agonistici , per assiduità e costanza all’attivita sportiva in palestra.E’ stata ancora una volta una simpatica occasione per stare insieme ai genitori, agli atleti, ai simpatizzanti e ai dirigenti del Kan Judo Olbia.Si sono elencati i grandi successi ottenuti la scorsa stagione e l’attività svolta in questa parte di stagione. Innumerevoli le partecipazioni a gare, manifestazioni di vario livello ,regionale ,nazionale e internazionale. Che ha visto tutti settori preagonistici e agonistici impegnati in vari fronti ,sempre con grande successo ,classificando il team olbiese tra i piu importanti delle 59 società sarde affiliate alla fijlkam ( federazione italiana judo lotta karate arti marziali) unico organo ufficiale olimpico judoistico .Da festeggiare quest’anno anche i 34 anni dalla nascita del club , il più longevo e storico del settore a olbia. “C’è molto entusiasmo – dice il Maestro Angelo Calvisi 55 anni ,e con 47 anni di attività ininterrotta prima come atleta agonista di spicco, poi come allenatore , istruttore e maestro- in vista della nuova stagione sportiva e agonistica che ci vedrà impegnati su vari fronti a livello regionale ,nazionale e internazionale, con i nostri atleti preagonisti e agonisti; Gia’ dal prossimo mese saremo impegnati con i primi appuntamenti, con un trofeo internazionale , una trasferta in Corsica con la partecipazione al ”CHALLENGE VILLE DE PORTO VECCHIO “.Inoltre ci stiamo già preparando per organizzare a Olbia i consueti appuntamenti agonistici internazionali annuali che si svolgeranno al Pala Deiana sotto l’egida della FIJLKAM, ovvero il “ 23° TROFEO JUDO IN ACTION international “ (agonisti ) a fine novembre , e il 21° TROFEO BABY IPPON( settori giovanili) nel mese di dicembre , entrambi trofei importanti nel panorama judoistico regionale e nazionale .