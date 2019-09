Assalto al Mater Olbia per le visite specialistiche gratuite dell'Open Day

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Sono le 5.30 del mattino e davanti al Mater Olbia c’è già la fila per poter accedere all’Open Day dedicato alle visite specialistiche gratuite in programma per oggi al nuovo ospedale. Circa quattrocento persone, provenienti da ogni parte della Sardegna, ad un’ora dall’apertura erano già davanti alla struttura in paziente attesa di poter accedere e richiedere la visita negli ambulatori di chirurgia generale, endocrinologia, cardiologia, dermatologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, semiologia, neurologia, radiologia e otorinolaringoiatria. Il grande afflusso di gente ha colto si sorpresa un po’ tutti e per questo motivo i vertici del Polo Sanitario stanno pensando di effettuare un Open Day gratuito a settimana.