Ritorna a Loiri Porto San Paolo il concorso di fotografia "In & Out"

OLBIA. Appuntamento immancabile per gli appassionati di fotografia, In & Out il concorso fotografico organizzato dall'A.S.D. Slowdive è arrivato alla nona edizione. Gli organizzatori stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per ottimizzare la gara in programma dal 19 al 20 ottobre e per rendere il più possibile popolare il piacere di fare fotografie sia sotto che sopra il mare, come ormai tradizione.Anche per questa edizione le fotografie destinate a rappresentare il territorio che ospita il concorso : Loiri Porto San Paolo. Due prospettive diverse per osservare la bellezza di una natura generosa. A selezionare gli scatti una giuria super competente e un territorio imponente da immortalare in ogni sua forma.Oltre alla gara di fotografia, si preannunciano incontri a tema naturalistico e storico con il coinvolgimento di personaggi di grande rilievo.Anche quest'anno, sono previste esperienze di fotografia subacquea dedicate ai più piccoli.