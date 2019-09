Grande successo per la gara di nuoto a Golfo Aranci "Circuito delle 5 spiagge"

OLBIA. Una bracciata dopo l’altra, fendendo le onde e risparmiando il fiato per arrivare fino e fondo e raggiungere l’obiettivo: la vittoria. E’ appena andata in scena nelle meravigliose acque di Golfo Aranci la quinta edizione della gara di nuoto in acque libere denominata “Circuito delle 5 spiagge” organizzata dalla Sezione della lega Navale Italiana di Golfo Aranci con il patrocinio del comune. Settantasei atleti, suddivisi in categorie e provenienti da tutta la Sardegna e dalla penisola, hanno garantito uno spettacolo unico per i fortunati presenti che hanno potuto assistere ad una competizione avvincente nel miglio sprint di 2500 metri. Nella categoria femminile assoluta prima classificata Sara Sanfilippo della Sxt Nuoro, nella classifica maschile assoluta Giorgio Giacobbe della Sxt Nuoro. Hanno presenziato all’evento anche il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, e il presidente del consiglio comunale, Paolo Madeddu. Alla riuscita della manifestazione hanno contribuito gli sponsor: Amministrazione condomini Studio Porcheddu, consorzio EDUGOV formatori d'eccellenza, Nautica Assistance servizi per gli Yacht e per la nautica, Panificio Muzzetto, "Spiaggia Ida" noleggio attrezzature da spiaggia.





Classifica Assoluti





Classifica assoluta femminile

1 classificata Sanfilippo Sara SXT Nuoro

2 classificata Barontini Iris Acqua Sport Cagliari

3 classificata Marongiu Virna Promogest Cagliari

Classifica assoluti maschile

1 classificato Giacobbe Giorgio SXT Nuoro

2 Classificato Milano Massimo Sportiva Nuoto Grosseto

3 Classificato Granata Stefano Esperia ASD Cagliari.



